حملة للتوعية بـ"الإيدز" بالتزامن مع اليوم العالمي للمرض

أطلق المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف والتوعية بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المرض، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للإيدز.

وتتضمن الحملة مشاركات عبر صفحات مركز وعي على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعريف بمرض الإيدز، وشرح طرق العدوى وسبل الوقاية والجديد في العلاج بلغة بسيطة مناسبة للجمهور.

وقال، بيان صادر عن مركز "وعي" اليوم، إن فريق المركز استعان بمنشورات وأدلة منظمة الصحة العالمية فى هذا المجال.

وبالتوازي مع حملة مركز وعي، قدم المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمكافحة العدوى محاضرة بعنوان: "كيفية التعامل مع احتمال التعرض لحالات مصابة بمرض الإيدز"؛ وذلك للأطباء والعاملين في الأطقم الطبية.

وقال الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن حملة مركز وعي حول التوعية بمخاطر مرض الإيدز، وطرق الوقاية منه تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت؛ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل واضح على جهود مكافحة الكثير من الأمراض ومنها الإيدز حيث تصدر فيروس كورونا الأولوية الصحية حاليًا.

وأكد رسلان أن الاتحاد يولي اهتماما خاصا بالحملات التوعوية التي ينفذها مركز وعي لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والعاملين في الحقل الصحى.