الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي". صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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