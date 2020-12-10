قطار أسوان يدهس ناظر محطة سكة حديد في المنيا

توفي منذ قليل اشرف زغلول شريف ناظر محطة الكفور في المنيا.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها اليوم: "ببالغ الحزن والأسى ينعى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع العاملين بالهيئة شهيد الواجب اشرف زغلول شريف – ناظر محطة الكفور والذى وافته المنية ظهر اليوم أثناء قيامه بمهام عمله والذى توفى إثر اصطدام قطار ٢٠١٠ مكيف القاهرة أسوان اثناء مرور القطار بمحطة الكفور".

وأضافت الهيئة في بيانها أن رئيس الهيئة، اناب ممثلين عن الهيئة وعلى رأسهم مدير الهيئة للمنطقة الوسطى، لتشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، محمد ياسين احمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لاخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله.

كما أصدر رئيس الهيئة تعليماته بعلاج خفير المزلقان بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته.

يذكر أنه بتاريخ ٢٨ نوفمبر المنصرم، أصيب المذكور أثناء تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.

وفي سياق متصل وجّه أمس رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، قيادات الهيئة بمنطقة وسط الدلتا، بزيارة المصابين جراء تصادم قطار ٢١٣ بمحطة المنصورة ، والمتواجدين بمستشفى المنصورة الدولي.

ووفقا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد حرص رئيس الهيئة على إرسال الورود للمصابين، مع أمنياته لهم جميعًا بالشفاء العاجل.

يذكر أنه اثناء تدفيع قطار ٢١٣ ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة امس اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدي إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة عدد ٥ من الركاب بكدمات بسيطة وفق بيان الهيئة، ما أدى لنقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وكان قد تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف للمكان وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية بحاجز المحطة اثناء رجوع السائق للخلف للتوقف داخل المحطة نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح مما تسبب في سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب.

فيما اعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف لمكان الحادث والذى تسبب في إصابة 14 شخص بإغماءات وكدمات وسحجات واشتباه كسور نتيجة سقوطهم على بعضهم البعض داخل العربة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

تم تحرير محضر بالواقعة بشرطة المواصلات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.