أسامة هيكل: تعزيز العلاقات المصرية- الإفريقية وزيادة التعاون الإعلامي ومواجهة الإرهاب

ألقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم، كلمة بمناسبة ختام دورة الأون لاين الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية.

قال "هيكل": "إن العلاقات المصرية الإفريقية ليست بالحديثة، بل ذات أصول جغرافية وتاريخية راسخة"، مؤكدًا "مسؤولية الإعلام عن تعزيزها والمساهمة الفعالة في زيادة الوعى المجتمعي لمواجهة التحديات المختلفة للتنمية في إفريقيا؛ بهدف الوصول إلى إفريقيا المزدهرة التي نحلم بها جميعا".

وذكر وزير الدولة للإعلام أن "القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي تتولى تقديم الدعم والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الإعلام والعديد من المجالات الأخرى؛ كالتعليم والصحة والتدريب العسكري، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الإعلامي".

وأوضح "هيكل" أن "مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للوزارة أنشئ عام ١٩٧٧ بهدف خلق إعلام إفريقي وطني قادر على دفع عجلة التنمية"، مبرزًا الدور المهم للإعلام الإفريقي في تجفيف منابع الإرهاب في القارة السمراء من أجل الاستقرار".

ولفت وزير الدولة للإعلام إلى أن "الوزارة واصلت التدريب الإعلامي عبر الإنترنت رغم انتشار فيروس كورونا وتأثيره فى العالم أجمع".

وأعرب هيكل عن شكره للمتدربين الأفارقة على مشاركتهم الفعالة، وطلب سماع آرائهم للاستفادة منها فى الإعداد للدورات القادمة.