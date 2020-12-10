نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 28 يوما.. غلق المدارس بالمحافظات في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجمالي عدد إصابات الطلاب بفيروس كورونا بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية منذ بداية العام الدراسي، والتي تتراوح ما بين 300 إلى 500 طالب، وشفاء 80% منهم، كما أوضحت الوزارة حالات غلق المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التاليه أبرز الحالات التي تغلق فيها المدارس وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم:



غلق الفصل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة اكتشاف أكثر من حالة إيجابية بين الطلاب مُصابة بفيروس كورونا داخل الفصل الواحد، تتخذ كلا من الإدارة الصحية والتعليمية قرارًا مشتركًا بغلق الفصل لمدة 28 يومًا.

غلق المدرسة

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة غلق أكثر من فصل داخل المدرسة الواحدة بسبب اكتشاف حالات إصابة بين الطلاب بكورونا خلال مدة أسبوعين، تقرر مديريتا التعليم والصحة غلق المدرسة بأكملها لمدة 28 يومًا.

غلق مجمع المدارس: