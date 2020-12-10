نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 28 يوما.. غلق المدارس بالمحافظات في هذه الحالة في المقال التالي
وترصد "الفجر" في السطور التاليه أبرز الحالات التي تغلق فيها المدارس وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم:
غلق الفصل
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة اكتشاف أكثر من حالة إيجابية بين الطلاب مُصابة بفيروس كورونا داخل الفصل الواحد، تتخذ كلا من الإدارة الصحية والتعليمية قرارًا مشتركًا بغلق الفصل لمدة 28 يومًا.
غلق المدرسة
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة غلق أكثر من فصل داخل المدرسة الواحدة بسبب اكتشاف حالات إصابة بين الطلاب بكورونا خلال مدة أسبوعين، تقرر مديريتا التعليم والصحة غلق المدرسة بأكملها لمدة 28 يومًا.
غلق مجمع المدارس:
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه خلال فترة أسبوعين، إذا أغلقت أكثر من مدرسة بسبب ارتفاع أعداد إصابات الطلاب فيها بفيروس كورونا داخل مجمع مدارس، تصدر كلا من مديرية التعليم والصحة قرارًا في الحال بغلق مجمع المدارس كاملًا لفترة 28 يومًا.
غلق المدارس في القرى والمدن
وكشفت الوزارة أن المحافظ يتملك القرار بغلق المدارس في قرية أو مدينة، إذا كانت هناك حالة من فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن نتيجة ارتفاع إصابات كورونا فيهم، على أن يستمر الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقررة.
غلق جميع المدارس في المحافظة:
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة انتشار حالات إصابات كورونا في إحدى المحافظات وتفاقم الوضع بها، يُمكن أن يُتخذ قرارًا بغلق جميع مدارس المحافظة لمدة لا تقل عن 28 يومًا عن طريق ديوان المحافظة، وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي.
وتابعت وزارة التربية والتعليم، إنها أعطت حق اتخاذ قرار غلق المدارس أو الفصول للمدة المُحددة "28 يوما" في أيدي المحافظين والإدارات التعليمية كلا منهم وفقًا للوضع الصحي وعدد الإصابات في كل مدرسة أو محافظة.