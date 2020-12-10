نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: الفساد هو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان " متحدون على مكافحة الفساد " ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمير من كل عام بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية ود . شوقي علام مفتي الجمهورية ود . مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزي مساعد وزير التخطيط ، والقمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الارثوذكسية.

وأكد محافظ القاهرة فى كلمته أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم فى التاسع من ديسمبر من كل عام يهدف الى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التى تواجه جهود التنمية الشاملة ، مشيراً إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطه المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتى تؤدي الى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية .

وأضاف المحافظ أنه فى غضون عام 2014 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030 ، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الادارية فى وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد ، مشيرا الى أن ما حققته الدولة المصرية من انجازات على مدار السنوات الستة الماضية ماكان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التى تريد تحقيق تنمية مستدامه لصالح المواطنين .

وأكد المحافظ أن خطة الدولة نحو التحول الرقمى المميكن والشمول المالى والدفع الالكترونى جاءت كأحد البدايات الصحيحه لمكافحة الفساد ، الى جانب مواطن يبنى وطنه فى ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التى يسببها الفساد على النسيج الاجتماعى.