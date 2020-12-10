رئيس "هيئة الرقابة الإدارية": نسعى لمنع الفساد بدور استباقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء وائل أمين رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذت إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد فى إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ بإعتبارها من أهم التحديات التى تواجه التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان " متحدون على مكافحة الفساد " ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام .

وأوضح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، خلال المؤتمر عددًا من الموضوعات التى تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته، بالاضافة إلى استعراض أنواع الفساد سواء الإدارى أو الذى يؤثر علي النواحى الاقتصادية والاجتماعية حيث تم التأكيد على أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى لمنع الفساد بدور استباقى، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكتروني ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.