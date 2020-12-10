نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية: الفساد ظاهرة تعاني منها الإنسانية والمجتمعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذى أقامته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية أن الفساد ظاهرة تعانى منها الانسانية والمجتمعات وهى افة إجتماعية ضارة وكارثية مما دعا جميع مؤسسات الدولة التعاون من اجل القضاء عليها مشيرًا إلى تعدد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والأموال العامة وغيرها الكثير.

وأكد مفتى الجمهورية أن الاسلام سن عدد كبير من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم وتربية الفرد، كما اتخذ الاسلام كثير من التدابير الاحترازية لمنع الفساد، من بينها مكافحة الفقر وغياب المحاسبة وجشع النفوس .

ونوه المفتى إلى أن الإسلام حارب الطبقية فلا يوجد فرق بين أعجمي وعربي أو أبيض واسود والعدل هو أساس الإسلام كماجرم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشى والمرتشى، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه ومحاربة الجهل وأكد مفتى الجمهورية على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامى عند تناول هذه القضية، وعقد دورات

تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك ونشر التوعية بالمؤسسات التعليمية ونشر التوعية ، مشيرا إلى أن دار الإفتاء وقفت فى مقدمة المؤسسات التى واجهت الفساد حيث اصدرت الفتاوى التى تحذر وتحرم التعدى على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد .