نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية: الفساد ظاهرة تعاني منها الإنسانية والمجتمعات في المقال التالي
وأكد مفتى الجمهورية أن الاسلام سن عدد كبير من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم وتربية الفرد، كما اتخذ الاسلام كثير من التدابير الاحترازية لمنع الفساد، من بينها مكافحة الفقر وغياب المحاسبة وجشع النفوس .
ونوه المفتى إلى أن الإسلام حارب الطبقية فلا يوجد فرق بين أعجمي وعربي أو أبيض واسود والعدل هو أساس الإسلام كماجرم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشى والمرتشى، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه ومحاربة الجهل وأكد مفتى الجمهورية على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامى عند تناول هذه القضية، وعقد دورات
تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك ونشر التوعية بالمؤسسات التعليمية ونشر التوعية ، مشيرا إلى أن دار الإفتاء وقفت فى مقدمة المؤسسات التى واجهت الفساد حيث اصدرت الفتاوى التى تحذر وتحرم التعدى على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد .