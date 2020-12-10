محافظ القاهرة يكرم عدد من العاملين لدورهم البارز في مكافحة الفساد

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أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم بتكريم عدد من العاملين بالمحافظة لدورهم البارز في مكافحة الفساد من بينهم سيد بدري المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة ، أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر ، وأسم اللواء الراحل عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، و محمد عبد الوهاب سكرتير حي روض الفرج ، وسمية إبراهيم بشير سكرتير حي باب الشعرية ، والمهندسة سمية علي عبد العال بالمكتب الفني للمنطقة الجنوبية ، وم. أحمد عبد الحليم مرتضى بإدارة أملاك المحافظة.

جاء التكريم خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الادارية تحت عنوان " متحدون على مكافحة الفساد " ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020.

