نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة: الفساد يعد أكبر المعوقات في تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال المؤتمر الذى نظمته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان (متحدون على مكافحة الفساد) أن الفساد يعد اكبر المعوقات في تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ ونهضة المجتمع مؤكدة أن مصر من أوائل الدول في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

واشارت مايا مرسى إلى أن المجلس القومي للمرأة يؤكد على رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، خاصة وأنها تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مصر تؤكد دومًا التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقًا مع قوانينها وإستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دوليًا للدول الأطراف فيه والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم أخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.

وأشارت مايا مرسى إلى أن مصر تدعم المرأة في كافة المجالات وتعمل على تمكينها نظرا لكونها الأكثر التزامًا والأقل فساد حيث تم تعيين المرأة وزيرة ومحافظة ونائب محافظ ورئيس مدينة وحى وقاضية ومساعدة لوزير العدل ورئيس المحكمة الاقتصادية وارتفاع نسبة تمثل المرأة في البرلمان و الحكومة، مؤكدة على إن المجلس القومي للمرأة يقوم بدعم ومساندة الدولة في محاربة الفساد عن طريق إعداد دورات تدريبية لدعم دور المرأة في مكافحة الفساد والتعاون مع الرقابة الإدارية في هذا الإطار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 .

