بعد تحطيمه لرقم تاريخي .. تعرف على تقييم الصحف الإنجليزية لمحمد صلاح

تعادل ليفربول الإنجليزي أمس مع نظيره ميتلاند الدنماركي، في مباراة من الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدف لكل منهما، ليصعد ليفربول لدور الـ16 من البطولة.
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وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد انفراد من محمد صلاح الذي دخل منطقة الجزاء لكن تعثر وسقط على أرض الملعب لكن دخلت الكرة إلى شباك حارس مرمى ميتلاند.
بلغ متوسط تقييم صلاح 7.2 درجة والوحيد الذي تفوق عليه بفارق لا يذكر هو اللاعب فابينيو حيث كان متوسط تقييمه 7.3، ليكونوا بذلك أفضل لاعبي ليفربول في المباراة.
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يذكر أن صلاح استطاع كسر رقم أسطورة ليفربول جيرارد ليصبح هداف ليفربول التاريخي بدوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدف.
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