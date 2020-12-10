قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في قضية أحداث مكتب الإرشاد، بحيث يكون الحكم جلسة 4 يناير المقبل، لعدم وجود محامِ.
وكانت النيابة قد وجهت لـ محمود عزت، رجل الجماعة الأول، تهم الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير.
بالإضافة إلى الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل جديدة في محاكمة محمود عزت .. الرجل الأول للجماعة الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.