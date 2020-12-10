تفاصيل جديدة في محاكمة محمود عزت .. الرجل الأول للجماعة الإرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في قضية أحداث مكتب الإرشاد، بحيث يكون الحكم جلسة 4 يناير المقبل، لعدم وجود محامِ.

وكانت النيابة قد وجهت لـ محمود عزت، رجل الجماعة الأول، تهم الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير.

بالإضافة إلى الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.