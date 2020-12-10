رواياته صنعت أجيال.. هاشتاج رجل المستحيل يتصدر "تويتر" بعد وفاة نبيل فاروق

تصدر هاشتاج رجل المستحيل موقع التدوينات الشهير "تويتر" بعد وفاة الكاتب المصري الكبير الدكتور نبيل فاروق، مساء أمس الأربعاء، صاحب سلسلة رجل المستحيل إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتم تشييع جُثمان الراحل ظهر اليوم الخميس بجامع طلعت مصطفى بالرحاب، وتم الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية.