رواياته صنعت أجيال.. هاشتاج رجل المستحيل يتصدر "تويتر" بعد وفاة نبيل فاروق

تصدر هاشتاج رجل المستحيل موقع التدوينات الشهير "تويتر" بعد وفاة الكاتب المصري الكبير الدكتور نبيل فاروق، مساء أمس الأربعاء، صاحب سلسلة رجل المستحيل إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وتم تشييع جُثمان الراحل ظهر اليوم الخميس بجامع طلعت مصطفى بالرحاب، وتم الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجل المستحيل، وذلك نسبة إلى سلسة الروايات التى كتبها الراحل نبيل فاروق. وعلق البعض قائلا: - #نبيل_فاروق في ذمة الله.. ذكريات متصلة مع رفيق الطفوله والصبا ربنا يرحمه ويغفر له.. رجل المستحيل
كما غرّد آخرون، مات الرجل الذي صنع ذكريات طفولتنا، وداعا دكتور نبيل فاروق #رجل_المستحيل.
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