طارق الخولى لـ تحيا مصر:هناك توافق فرنسي مصرى بشأن الممارسات التركية فى شرق المتوسط.. وضرورة حل سياسي فى ليبيا

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، طارق الخولى، إن مخرجات زيارة الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، تعرب عن تقارب وتفاهم، مصرى فرنسي كبير إزاء القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، ويتمثل ذلك من خلال تعبير الطرفين عن رفض الانتهاكات التى تحدث فى شرق المتوسط، واختراق القانون الدولى، فى إشارة إلى الممارسات التركية فى منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى تبادل الرؤرى حول القضية الليبية، وأن الحل السياسي هو الأنسب من الجانبين.
وتابع، تنمية التعاون العسكرى والأمنى مستمر بين مصر وفرنسا، حتى أن ماكرون وصفه بالتعاون المثالى.
وأضاف، أعتقد أن النتائج الاقتصادية لتلك الزيارة مهمة، فى ظل سعى مصر نفاذ الصادرات المصرية للسوق الفرنسي، وتدفق السياحة الفرنسية نحو العديد من المدن المصرية.
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وأشار الخولى، إلى أن الحوار الذى حديث بين مصر وفرنسا، حمل جانب كبير من العمق من كلا الجانبين، ويتمثل فى ضرورة التمييز بين الإسلام كديانة وبين الإرهاب، ومعالجة تلك المسألة الشائكة بالكثير من التوازن، وأيضًا تبادل الرؤى فى ملف حقوق الإنسان بغير معزل وبإدراك لحجم التحديات الأمنية، والتهديدات الإرهابية وما يحيط بالمنطقة من اضطرابات غير مسبوقة.
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