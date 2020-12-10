عطل "فيس بوك" و"ماسنجر" يتزامن مع هجوم إلكتروني لسرقة بيانات لقاح شركة "بيونتك" للأدوية (تفاصيل)

فوجيء الملايين في مصر وعدة دول حول العالم بحدوث عُطل لخدمة إرسال الرسائل عبر تطبيق "فيس بوك" و"ماسنجر"، والتي استمرت 24 ساعة، إذ شهدت خدمة الدردشة من "ماسنجر" توقف إرسال رسائلها أحيانا، وأحيانا أخرى يتم إرسالها ببطء شديد، حيث شهدت بريطانيا أيضا وعدد من الدول الأوروبية أعطالا أثرت على عمل تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام.

شركة "فيس بوك" تعلق على تعطل خدمة الرسائل



علقت شركة فيسبوك على تعطل خدمة الدردشة من ماسنجر التابع للشركة في مصر وعدة دول أخرى، وقال المتحدث الرسمي لموقع "فيس بوك" في تصريحات له: "نعلم بحدوث عطل عند بعض المستخدمين لماسنجر وإنستجرام وWorkplace Chat، ونعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

هجوم إلكتروني لسرقة بيانات لقاح شركة "بيونتك" للأدوية



تم رصد مشكلة تطبيق ماسنجر في الهواتف المحمولة، وأيضا على أجهزة الحاسب الآلي، مع ظهور رسالة "لا يوجد اتصال بالإنترنت"، أو "جاري الاتصال"، بالتزامن مع الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها كُبرى شركات الدواء.

وخلال الساعات الماضية، تمت مُحاولة سرقة بيانات من شركتي الأدوية "فايزر" و"بيونتك" واستهدافهما شمن هجوم إلكتروني على الوكالة الطبية الأوروبية في أمستردام، بحسب ما أعلنته الشركتان في بيان مشترك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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وذكر البيان: "تم الوصول بشكل غير قانوني إلى بعض الوثائق ذات الصلة بالطرح التنظيمي للقاح المرشح لـ"كوفيد-19" من جانب فايزر وبيونتك "بي إن تي 162 بي 2" المخزنة في خادم الوكالة الطبية الأوروبية".

وأكدت الشركتان أن أنظمتهما لم تتعرض للهجوم. وأشارتا إلى أنه على حد علمهما لم يتم الوصول إلى أي بيانات عن الموضوعات ذات الصلة بالاختبارات، كما أبلغت الوكالة الشركتين أن الهجوم لم يؤثر على إجراءات الموافقة على اللقاح.