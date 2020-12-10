يعقوب السعدي يتغنى بـ الأهلي والخطيب (صور)

نشر يعقوب السعدي صورا له داخل النادي الأهلي برفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك على هامش تجهيزات حلقة خاصة يقدمها يعقوب، ويستضيف فيها الخطيب عبر شاشة قناة الأهلي. ونشر الإعلامي الإماراتي الصور عبر حاسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها قائلا: " في صحبة الخطيب والأهلي .. لا شيء ينقصني .. فرحة وانتصارات .. أسماء وقامات .. موسيقى وأغنيات .. وحولنا وفينا مصر .. ما أروع مصر .. انتظرونا غدا على قناة الأهلي". اقرأ أيضا: بعد تحطيمه لرقم تاريخي .. تعرف على تقييم الصحف الإنجليزية لمحمد صلاح

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن ظهور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لقاء عبر شاشة القناة لأول مرة تقريبا منذ توليه المسئولية كرئيس للنادي. وأعلنت قناة النادي الأهلي عن ظهور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لقاء عبر شاشة القناة لأول مرة تقريبا منذ توليه المسئولية كرئيس للنادي. ونشرت قناة النادي الأهلي صورة لمحمود الخطيب عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: " ليلة استثنائية لتوثيق موسم تاريخي .. انتظروا كابتن محمود الخطيب في ضيافة يعقوب السعدي في لقاء خاص على شاشتنا". اقرأ أيضا:بعد إعلان الكاف عن إقامة السوبر الأفريقي في قطر .. ميدو: "المغاربة يتحكمون"

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