أغرب أنواع القروض.. بنك مصر يمول توليد الطاقة الشمسية في المنازل

في سياق القروض التى يقدمها بنك مصر أعلن عن توفير تمويل توليد الطاقة الشمسية في المنازل والذي اعتبره عملاء بنك مصر من أغرب أنواع القروض بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

كما بلغت نسبة التمويل من بنك مصر نسبة 100% من إجمالي التكلفة، وتبدأ من 14.5% متناقصة وترتفع حسب حالة كل عميل، وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات كحد أقصى

أشار بنك مصر إلى أن الدخل الشهري للعميل ألف جنيه للقطاع العام وألفي جنيه للقطاع الخاص.

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والجدير بالذكر أن يبلغ عمر العميل من بنك مصر لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما أو 65 عاما من سن المعاش عند سداد آخر قسط من القرض.