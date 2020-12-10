حمل يسرا اللوزي يثير الجدل ويضعها ضمن قائمة أجمل الحوامل في العالم (صور)

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محركات البحث، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورها خلال فترة الحمل منذ ظهورها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى نشرها صورتها عارية البطن كالعادة التي تتبعها فنانات العالم.

يسرا اللوزي تتصدر جوجل



خضعت الفنانة يسرا اللوزي لجلسة تصوير وهي شبه عارية خلال شهور حملها الأخيرة، بطنها عارية تماما تُظهر الحمل الثاني لها، في لحظات خاضة شاركت بها جمهورها عبر حسابها على موقع الصور "أنستجرام".

علقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة: :"حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال".

لاقت صورة يسرا اللوزي إعجاب الآلاف من مُتابعيها، وقاموا بمشاركة الصورة على نطاق كبير، حيث أظهرت جانب رقيق وإنساني ليسرا ولكل فتاة تمر بتجربة الأمومة.

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