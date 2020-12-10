تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محركات البحث، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورها خلال فترة الحمل منذ ظهورها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى نشرها صورتها عارية البطن كالعادة التي تتبعها فنانات العالم.
يسرا اللوزي تتصدر جوجل
خضعت الفنانة يسرا اللوزي لجلسة تصوير وهي شبه عارية خلال شهور حملها الأخيرة، بطنها عارية تماما تُظهر الحمل الثاني لها، في لحظات خاضة شاركت بها جمهورها عبر حسابها على موقع الصور "أنستجرام".
علقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة: :"حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال".
لاقت صورة يسرا اللوزي إعجاب الآلاف من مُتابعيها، وقاموا بمشاركة الصورة على نطاق كبير، حيث أظهرت جانب رقيق وإنساني ليسرا ولكل فتاة تمر بتجربة الأمومة.
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يسرا اللوزي ضمن أجمل فنانات العالم أثناء الحمل
لم تكن يسرا اللوزي الوحيدة التي نجحت في لفت الأنظار وحصد الإعجابات على صورتها خلال فترة الحمل، بل سبقتها فنانات أخريات حول العالم منهم شاكيرا وكيم كاردشيان وأليساندرا أمبروسيو، وناتالي بورتمان، وبيونسيه، والفنانة التركية فهرية أفجان وهازال كايا.
وأطلت يسرا اللوزي بفستانها الأسود خلال مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أظهر حملها بشكلِ لافت وهي ممتلئة الوزن، وعلق متابعيها على جمالها خلال فترة الحمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمل يسرا اللوزي يثير الجدل ويضعها ضمن قائمة أجمل الحوامل في العالم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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