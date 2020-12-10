في بيان رسمي .. بيراميدز يهنيء الأهلي ومجلس إدارته لهذا السبب

هنئ نادي بيراميدز النادي الاهلي ومجلس إدارته بالكامل بحصوله على الثلاثية، في لفتة طيبة قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

ونشر النادي بيان عبر صفحاته الرسمية على لسان ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي قال فيه: "ساعات ويبدأ الموسم الجديد للكرة المصرية، نتشرف بأن نشارك في صناعته والمنافسة على ألقابه، مع إعلاء قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف والبعد عن التعصب ، ومع تلك المناسبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كافة ربوع المحروسة، والمتاعبون من كافة أرجاء المنطقة العربية والعالم أجكع، فإننا وكافة منظومة العمل بنادي براميدز لكرة القدم، نتقدم بخالص التهنئة لبطل الدوري الكصري وكأس مصر بالموسم المنقضي – النادي الأهلي – ونبارك لأنفسنا وكافة سناع كرة القدم في مصر قبل أن نبارك لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبيه وجماهيره العظيمة، على الصعود للمنافسة في كأس العالم للأندية بعد النجاح بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد بطولة رائعة اختتمها بالفوز على نادي الزمالك في مباراة تاريخية للقارة الأفريقية، كان عنوانها المجد والشرف للكرة المصرية".

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واختتم البيان: "نحن في نادي بيراميدز، نعدكم وكافة محبي الكرة الجميلة أن ننافس بكل قوة ونزاهة للحصول على كافة ألقاب الموسم الجديد في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ التعصب".

