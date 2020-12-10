هنئ نادي بيراميدز النادي الاهلي ومجلس إدارته بالكامل بحصوله على الثلاثية، في لفتة طيبة قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2020-2021.
ونشر النادي بيان عبر صفحاته الرسمية على لسان ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي قال فيه: "ساعات ويبدأ الموسم الجديد للكرة المصرية، نتشرف بأن نشارك في صناعته والمنافسة على ألقابه، مع إعلاء قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف والبعد عن التعصب ، ومع تلك المناسبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كافة ربوع المحروسة، والمتاعبون من كافة أرجاء المنطقة العربية والعالم أجكع، فإننا وكافة منظومة العمل بنادي براميدز لكرة القدم، نتقدم بخالص التهنئة لبطل الدوري الكصري وكأس مصر بالموسم المنقضي – النادي الأهلي – ونبارك لأنفسنا وكافة سناع كرة القدم في مصر قبل أن نبارك لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبيه وجماهيره العظيمة، على الصعود للمنافسة في كأس العالم للأندية بعد النجاح بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد بطولة رائعة اختتمها بالفوز على نادي الزمالك في مباراة تاريخية للقارة الأفريقية، كان عنوانها المجد والشرف للكرة المصرية".
اقرأ أيضا: يعقوب السعدي يتغنى بـ الأهلي والخطيب (صور)
واختتم البيان: "نحن في نادي بيراميدز، نعدكم وكافة محبي الكرة الجميلة أن ننافس بكل قوة ونزاهة للحصول على كافة ألقاب الموسم الجديد في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ التعصب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في بيان رسمي .. بيراميدز يهنيء الأهلي ومجلس إدارته لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.