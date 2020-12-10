عاجل.. السيسى يوجه بمنح حافز للراغبين فى إحلال السيارات بأخرى تعمل بالغاز

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

كما وجه الرئيس السيسى بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومى لاستخدام المركبات للغاز الطبيعى، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة فى البرنامج.

وطالب السيسى بأن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين فى تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنياً فى هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية فى هذا الصدد.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى".

وقد عرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعى وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعى وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكى وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومى لاستخدام طاقة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعى، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة فى مصر.

وقد وجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادى من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.