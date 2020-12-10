صور..رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد تخرج 113 عضوًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى لمستشارى هيئة قضايا الدولة، المرشحين لمنصب وكيل عام، والتى قوامها 113 عضوًا بدأ تدريبهم المكثف بالأكاديمية الوطنية فى نوفمبر الماضى.





واستقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، ليشهد تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى لمستشارى هيئة قضايا الدولة.

والتقى المستشار أبو بكر الصديق بمجموعات الدفعتين الأولى والثانية، وهنأهم على الترقى، وقال: "أنتم عظماء هيئة قضايا الدولة، وقد ازددتم كثيرًا عن أجيالنا من فلسفة القيادة والقدرة عليها والقفز إلى الأمام بخطى جريئة ومحسوبة فى نفس الوقت، وبلا شك أنتم أساتذة القانون ولم يكن ينقصكم لا الفهم القانونى ولا العمق القانونى ولا الفن القانونى، فأنتم هنا بالأكاديمية الوطنية للتدرب على أساليب القيادة الحديثة ومقومات القيادة الرشيدة الطموحة".

كما أعرب المستشار أبو بكر الصديق عن شكره للأكاديمية والدكتورة رشا راغب، قائلًا: "سنظل مدينين لها بكل جهدٍ وكرمٍ أدته لنا"، وتمنى لجميع المستشارين من الدفعتين كل التوفيق والتقدم إلى مستقبل مشرق.

من جانبها أوضحت رشا راغب، أن هيئة قضايا الدولة ستظل لها مركز الصدارة، قائلةً: "إن هيئة قضايا الدولة هى أول من استهل نشاط التدريب بالأكاديمية الوطنية فى يوليو 2018 حتى قبل أول اجتماع لمجلس أمنائها؛ لذلك سوف تظل من شركاء النجاح"، كما هنأت المستشارين على التخرج وعلى الترقية وتمنت لهم كل التوفيق.

وفى الختام تم توزيع الشهادات والتقاط الصور الجماعية التذكارية الرسمية على ثلاث مجموعات مع السيد المستشار أبو بكر الصديق و الدكتورة رشا راغب.

يذكر أن برنامج تدريب مستشارى هيئة قضايا الدولة، يستهدف تدريب 727 عضوا من الهيئة، بما يتلاءم مع خلفياتهم، لإكسابهم عدة مهارات، مثل القيادة الفعالة والذكاء العاطفى والاجتماعى ومهارات التواصل الفعال والتفاوض، وكذلك التحدث أمام الجمهور، والتعامل مع وسائل الإعلام، وكذلك التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة كل من التغيير والوقت والمشروعات وفرق العمل الناجحة والأزمات، وقد بدأت الدفعة الأولى وقوامها 78 عضوًا مرشحين لمنصب نائب رئيس الهيئة فى 11 أكتوبر 2020، وقد التقوا اليوم بعد تخرجهم مع الدفعة الثانية؛ لمقابلة رئيس الهيئة وتسلم الشهادات.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.