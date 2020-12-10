أول تعليق من محمد صلاح على الإنجاز التاريخي وتخطيه جيرارد: أشعر بالفخر

علق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لأول مرة على تصدره قائمة أفضل الهدافين التاريخيين للريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد.

وقال صلاح، بعدما سجل هدفا فى تعادل فريقه ضد مضيفه ميدتييلاند الدنماركى بنتيجة 1-1، على ملعب "إم سى إتش"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "إحساس رائع، أن أكون الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا، هو أمر يشعرني بالفخر".

أضاف محمد صلاح "أحتاج إلى الاستمرار على هذا المعدل وتسجيل المزيد من الأهداف وجعل فارق الأهداف أكبر بيني وبين الآخرين".

وواصل محمد صلاح تصريحاته قائلا "لكنني أحاول طوال الوقت تسجيل الأهداف فقط لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات - هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 22 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للفريق في دوري الأبطال بعد أن تجاوز أسطورة الريدز ستيفن جيرارد صاحب الـ21 هدف.

وجاء هدف ليفربول في مواجهة الفريق الدنماركى، عبر نجمنا المصري محمد صلاح بعد 55 ثانية والذى سجله نتيجة خطأ دفاعي، ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن هدف محمد صلاح هو أسرع هدف يسجله ليفربول على الإطلاق في مباراة في دوري أبطال أوروبا والذي جاء بعد 55 ثانية.

وكان محمد صلاح قد عادل رقم جيرارد القياسى من خلال هدفه ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من البطولة خلال المباراة التي انتهت لصالح الريدز بخماسية نظيفة، قبل ان يتخطاه أمس الأربعاء.