السيسى يوجه بمنح حافز نقدى لمالكى السيارات المتقادمة والراغبين بإحلالها بأخرى تعمل بالغاز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ووجه الرئيس بمنح حافز نقدى ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد. كما وجه بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن احدث ما تم التوصل اليه في هذا المجال.

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