تزامنا مع انطلاق الدوري| الأهرام تطلق مبادرة "مصر أولا لا للتعصب"

اطلقت مؤسسة الأهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة (مصر أولًا.. لا للتعصب) بمناسبة بدء انطلاق الدوري العام لكرة القدم وصولًا إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.
بدأت الاحتفالية من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وتم إنارة مبنى الأهرام ثم عقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ تلقى فيه كلمات قصيرة عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأي مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصري لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف.
كما تم عقد حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.
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