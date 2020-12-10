عصام شيحة: تقدم كبير وملحوظ في حقوق الإنسان بمصر

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن هناك تقدم ملحوظ بحالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الاخيرة .

واكد عصام شيحة في تصريح لـ" دوت الخليج " أن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير اللخارجية ،وتوافر ارادة سياسية خاصة في الحقوق الإقتصادية ، والإجتماعية .

وأضاف عصام شيحة أن التعامل الجاد مع كافة الملفات بمافي ذلك قضايا التعذيب وإحالة المسئولين عن ذلك إلى المحاكمة الجنائية والإهتمام بحقوق المرأة والطفل وذوي القدرات الخاصة ، ومع ذلك لدينا طموح كبير في تحسين حالة حقوق الإنسان في كافة المجالات ، لأن التشريعات وحدها لا تكفي

ويعتبر العاشر من ديسمبر هو يوم حقوق الإنسان هو الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. تعود فكرة يوم حقوق الإنسان إلى تاريخ 1950، بعد تمرير القرار 423(V) بدعوة كل الأعضاء والمنظمات المهتمة لاعتبار 10 ديسمبر من كل عام يومًا لحقوق الإنسان الاعتراف بهم واحترامهم عالميًا.