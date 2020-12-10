إعانات يقدمها اتحاد نقابات المهن الطبية للصيادلة.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن الإعانات التى يقدمها اتحاد نقابات المهن الطبية للصيادله، موضحا ان من تلك الإعانات اعانة الوضع، ويتم صرفها كالتالي:

▪اجراءات صرف إعانة الوضع

تصرف إعانة الوضع لعضوات الاتحاد فقط ، وتصرف مرة واحدة فقط بمبلغ 1000 جم للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة ويشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب.

يشترط لصرف هذه الإعانة قيام العضوة أو أحد ذويها باستيفاء المستندات التالية:

_إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ ن".

_إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

_صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

_حساب بنك مصر أو الاهلى او الاسكندرية.

الأوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية صيدلية

واعنت النقابة عن الأوراق المطلوبة لفتح صيدلية، وجائت كالتالي:-

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2.مستندات المديرية بعمل المعاينة.

3.صورة عقد التمليك او الايجار (موثق)

4.شهادات الإدارة المركزية.

5.صورة الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج

6.صورة شخصية

7.صورة الرقم القومى+كارنية النقابة العامة +كارنية النقابة الفرعية

8.حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لنقل ملكية صيدلية

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2.صورة رخصة الصيدلية.

3.صورة عقد الايجار او التمليك (موثق).

4.عقد البيع بالجدك او التنازل عن الرخصة(موثق),

5. شهادات الادارة المركزية.

6.صور الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج.

7.صورة الرقم القومى +كارنية النقابة العامة+كارنية النقابة الفرعية.

8.صورة شخصية.

9. حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ملاحظة: الأوراق تكون مختومة صورة طبق الأصل من النقابة الفرعية.

بالنسبة للصيادلة الخريجيين الجدد يشترط لفتح صيدلية مرور سنة على صدور ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة .