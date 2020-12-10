القاهرة تمتلك العلم والصناعة.. المستشار التجاري لتشاد يقترح إنشاء طريق بري مع مصر

قال الدكتور فضل جمعة آدم أردي القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، إن تشاد دولة حبيسة ليست لها منفذ بحري، لذا تحتاج للاستعانة بمصر خاصة أن القاهرة تمتلك العلم والصناعة، مشيرا إلى أنه لايوجد اتصال بين الدولتين إلا عن طريق خطوط الطيران المباشر وبالتالى فإنه لابد من وجود طريق بري يصل بين مصر والعاصمة التشادية أنجامينا".

وتابع أردي خلال حوار صحفي أجراه مع موقع دوت الخليج الإخباري - ينشر كاملا لاحقا- إن المنطقة الليبية الرابطة بين مصر وتشاد هى منطقة إفريقية صحراوية، وبالتالي من الممكن وجود طريق بري من مصر لـ ليبيا ومنها إلى تشاد، مؤكدا أن هذا الطريق يعد الأفضل خاصة أن مايفصل بين المنطقة شرق العوينات عن تشاد مسافة لا تزيد عن 300 كيلو متر، وبالتالى فهو أسهل طريق يربط بين البلدين.

وأوضح القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، أن وجود طريق بري سيعود بالنفع فى التبادل التجاري وتصدير اللحوم التشادية لمصر، وتصدير الأدوات الغذائية والأدوية المصرية لتشاد حتى يستفيد الشعبين، فالطريق البري سيوفر الكثير من معاناة السفر على التشاديين.

وفيما يخص التعاون بين مصر وتشاد أكد أردي أن تشاد تريد الاستعانة بمصر فى مجالات الصناعة والتعليم والطب والدواء، حيث أن مصر تقدم منح تعليمية لأبناء تشاد من خلال الجامعات العريقية أو الأزهر الشريف، فهناك منح مجانية كثيرة مقدمة من مصر.