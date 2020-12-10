القائم بأعمال سفارة تشاد: مصر الشقيقة الكبري ونحتاج لخبرتها فى مجال التعدين

قال الدكتور فضل جمعة أدم أردي، القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، إن مصر تعد شقيق تشاد كما أنه الشقيقة الكبري للدول القارة الأفريقية نظرا لمكانتها العلمية والصناعية، لافتا إلى أن القاهرة تقدم الكثير من المساعدات لدولة تشاد من بينها القوافل الطبية المصري التى تجري عمليات وتقدم علاجا مجانيا للمواطنين.

وتابع أردي خلال حواره مع موقع دوت الخليج الإخباري - ينشر كاملا لاحقا- أن الأزهر الشريف يتيح للتشاديين الحاليين على الشهادات الثانوية الالتحاق به والدراسة فيه، هذا بالإضافة إلى الالتحاق بالجامعات المصرية العريقة.

بالنسبة للتجارة، قال الدكتور فضل جمعة أدم أردي القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، أنه لابد من اتفاقيات فى مجالات التعاون الكثيرة على المستوي الحكومي والخاص.

وأشار أردي إلى أن تشاد تحتاج إلى الاستثمار فى الطاقة الشمسية وحفر آبار مياه، فضلا عن الحاجة إلى الشركات المصرية فى مجال التعدين واستخراج البترول من باطن الأرض من أجل الإستفادة من تلك الأموال وتطوير البنية التحتية فى تشاد، واستخراج الذهب من الأرض كما أن تشاد تحتاج إلى الدواء المصري من أجل توفير العلاج إلى التشاديين.