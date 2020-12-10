رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب السيد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس 10 ديسمبر؛ ليشهد تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للسادة مستشاري هيئة قضايا الدولة المرشحين لمنصب وكيل عام، والتي قوامها 113 عضوًا بدأ تدريبهم المكثف بالأكاديمية الوطنية في نوفمبر الماضي.



والتقى المستشار أبو بكر الصديق بمجموعات الدفعتين الأولى والثانية، وهنأهم على الترقي، وقال: "أنتم عظماء هيئة قضايا الدولة، وقد ازددتم كثيرًا عن أجيالنا من فلسفة القيادة والقدرة عليها والقفز إلى الأمام بخطى جريئة ومحسوبة في نفس الوقت، وبلا شك أنتم أساتذة القانون ولم يكن ينقصكم لا الفهم القانوني ولا العمق القانوني ولا الفن القانوني، فأنتم هنا بالأكاديمية الوطنية للتدرب على أساليب القيادة الحديثة ومقومات القيادة الرشيدة الطموحة".



وأعرب المستشار أبو بكر الصديق عن شكره للأكاديمية ود. رشا راغب قائلًا: "سنظل مدينين لها بكل جهدٍ وكرمٍ أدته لنا"، وتمنى لجميع السادة المستشارين من الدفعتين كل التوفيق والتقدم إلى مستقبل مشرق.



من جانبها أوضحت د. رشا راغب أن هيئة قضايا الدولة ستظل لها مركز الصدارة، قائلةً: "إن هيئة قضايا الدولة هي أول من استهل نشاط التدريب بالأكاديمية الوطنية في يوليو 2018 حتى قبل أول اجتماع لمجلس أمنائها؛ لذلك سوف تظل من شركاء النجاح"، وهنأت السادة المستشارين على التخرج وعلى الترقية وتمنت لهم كل التوفيق.