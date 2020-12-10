نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الإعانات التى يقدمها اتحاد نقابات المهن الطبية للصيادلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم اتحاد المهن الطبية العديد من الإعانات للصيادلة تتمثل في الآتي:

أولًا: إعانة الوضع

اجراءات صرف إعانة الوضع

تصرف إعانة الوضع لعضوات الاتحاد فقط، وتصرف مرة واحدة فقط بمبلغ 1000 جم للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة ويشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب.

يشترط لصرف هذه الإعانة قيام العضوة أو أحد ذويها باستيفاء المستندات التالية:

_إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ ن".

_إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

_صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

_حساب بنك مصر أو الاهلى او الاسكندرية.