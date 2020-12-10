نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: إنشاء حضانات بالمصانع ومراكز التكوين المهنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه سيتم إنشاء حضانات داخل المصانع ومراكز التكوين المهنى فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى إنشاء الحضانات.

على جانب آخر، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بحملات مفاجئة على حضانات الأطفال التى تم إعادة فتحها مره أخرى على أن تقوم كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة عدم الالتزام تعرض الحضانة نفسها لإلغاء الترخيص وذلك بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد.



وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم فتح العديد من الحضانات فى مختلف المحافظات حتى الآن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، والتأكد من كافة الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالاستمرار فى المتابعة والتأكيد على وجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الاسرة والطفولة.



كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،



وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الوزارة تعمل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتغطية كافة المناطق المحرومة من الحضانات، حيث مازالت التغطية منخفضة حتى الآن كما أن الوزارة تعمل أيضا على سهولة تراخيص الحضانات الغير مرخصة، حيث تم تشكيل لجنة معنية لتسهيل التراخيص تضم وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية.