وزير الرياضة يطالب بالالتزام باجراءات الوقاية أثناء بطولة "كرة اليد"

شدد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيه المطلوبه في بطولة العالم "لليد" 2021، واتباع القائمين على البطولة لكافة اجراءات الوقاية.

وعقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اجتماعاً، مع كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة اليوم الخميس لمناقشة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، ووضع وسائل الانتقالات الخاصة بهم منذ الوصول، وحتى نهاية المشاركة في البطولة، إضافة إلى استعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم إتباعها لمجابهة فيروس كورونا.

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والجدير بالذكر أن جميع مباريات دور الثمانية في بطولة كرة اليد، ستُقام يوم27 يناير2021 علي صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، حيث تقام المباراة النهائية باستاد القاهره يوم 31 يناير المقبل.

