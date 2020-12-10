تأجيل عودة المهاجم الأوغندى إيمانويل أوكوى عقب إصابته بفيروس كورونا

أظهرت نتائج الكشف عن فيروس كورونا إصابة اللاعب الأوغندي إيمانويل أوكوي، لاعب الاتحاد السكندري قبل مغادرة بلاده وتوجهه إلى مصر.



وكان اللاعب قد أجري هذا الاختبار استعدادا للعودة من جديد، والانضمام لصفوف الفريق لبدء مشاركة فريقه المباريات والتدريبات الجماعية، ولكن إيجابية الاختبار أجلت عودته لموعد لاحق.



ويستعد نادي الاتحاد لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المُقرر أن تنطلق الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز يوم السبت الجاري في تمام الساعه 5 مساءً علي استاد الدفاع الجوي. ويستعد نادي الاتحاد لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المُقرر أن تنطلق الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز يوم السبت الجاري في تمام الساعه 5 مساءً علي استاد الدفاع الجوي. والجدير بالذكر أن إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري، قد تعرض لحادث سير فجر اليوم الأربعاء على كورنيش الإسكندرية.

ووصل فريق الاتحاد السكندري إلي نصف النهائي من كأس مصر، بينما خَسر أمام النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما أصبح لديه فرصة في تعويض تلك الخسائر التي تلقاها هذا الموسم ليقدم أداء أفضل ونتائج إيجابية جيدة.