أظهرت نتائج الكشف عن فيروس كورونا إصابة اللاعب الأوغندي إيمانويل أوكوي، لاعب الاتحاد السكندري قبل مغادرة بلاده وتوجهه إلى مصر.
وكان اللاعب قد أجري هذا الاختبار استعدادا للعودة من جديد، والانضمام لصفوف الفريق لبدء مشاركة فريقه المباريات والتدريبات الجماعية، ولكن إيجابية الاختبار أجلت عودته لموعد لاحق.
ويستعد نادي الاتحاد لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المُقرر أن تنطلق الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز يوم السبت الجاري في تمام الساعه 5 مساءً علي استاد الدفاع الجوي.
والجدير بالذكر أن إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري، قد تعرض لحادث سير فجر اليوم الأربعاء على كورنيش الإسكندرية.
ووصل فريق الاتحاد السكندري إلي نصف النهائي من كأس مصر، بينما خَسر أمام النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما أصبح لديه فرصة في تعويض تلك الخسائر التي تلقاها هذا الموسم ليقدم أداء أفضل ونتائج إيجابية جيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل عودة المهاجم الأوغندى إيمانويل أوكوى عقب إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.