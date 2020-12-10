غياب جونيور أجاي عن مباراة الأهلي المُقبلة.. اعرف التفاصيل

تأكد غياب اللاعب جونيور أجاي مهاجم فريق النادي الأهلي، عن المباراة المُقبلة للأحمر، والتي ستقام يوم الأحد المقبل أمام فريق مصر المقاصه في تمام الساعه 7 ونصف.



والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد انتصر علي نظيره الزمالك في البطولة الإفريقية والفوز بالأميرة السمراء بنتيجة 2/1، حيث شهدت أهداف تاريخية.

