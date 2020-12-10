"شتمني وحرقني بالبنزين".. ننشر أقوال الأم ضحية تعذيب ابنها

ألدت الأم ضحية تعذيب ابنها العاق بأقوالها أمام النيابة، بعد قيام نجلها بشتمها وإلقاء البنزين وحرقها مُسببا لها إصابات.

وقالت الأم: "حسبي الله ونعم الوكيل في ابني اللي ظلمني كثيرا، حبسني انا وابنتي الصغري داخل المنزل ودايما بيشتمني ويحاول حرقي باستخدام المواد كاوية".. بتلك الكلمات عبرت "نهاد. م"، الأم ضحية التعذيب.

وأضافت الأم: "استخدم البنزين وأضرم في عبايتي النار والجيران أنقذوا حياتي من الموت وربنا يهديله حاله وشكرا للشرطة لإلقائها القبض عليه".

وتابعت الأم الضحية بقولها: "ابني وقع ضحية للمواد والعقاقير المخدرة بعد أن تعرف على أصدقاء السوء وحالته النفسية دفعته إلى سرقة الأموال من منزل الأسرة لشرائها بسبب إدمانها طوال الـ6 أشهر الماضية.. والحمد لله أهل الخير ساعدوني كتير".

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وتمكنت المباحث الجنائية من ضبط شاب مختل عقليا أشعل النيران جسد أمه وشقيقته الصغرى لخلافات أسرية ناتجة عن تناوله عقاقير مخدرة، مما تسبب في إصابتهم بجروح سطحية، وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهما.

في المقابل، باشر المحامي العام لنيابات لشرق طنطا الكلية متابعة سير التحقيقات في الحادث، واستمع فريق من أعضاء نيابة ثالث المحلة إلى أقوال شهود عيان الحادث وأقوال الشاب المتهم في واقعة التعدي على أفراد أسرته.

