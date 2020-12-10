الكلية الحربية يستضيف الزمالك والمقاولون السبت

أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارا رسميا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد الكلية الحربية .

وكانت هناك حيرة كبيرة بسبب إعلان اتحاد الكرة المصري جدول الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز، دون الإعلان عن الملعب المستضيف للمباراة.

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استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين. استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين. وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم : ” أمامنا مباراة مهمة بعد يومين ، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما”. اقرأ أيضا: "ارحلوا يا فشلة".. مرتضى منصور يوجه رسالة لإدارة الزمالك الجديدة



كما حرص البرتغالي على تخصيص فقرة فنية خاصة بالتدريب على التسديدات من الكرات الثابتة. كما حرص البرتغالي على تخصيص فقرة فنية خاصة بالتدريب على التسديدات من الكرات الثابتة. وشارك في هذه الفقرة محمود علاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد بعد انتهاء تدريبات الفريق . اقرأ أيضا: الزمالك يذبح عجل لفك "النحس"



وأشرف باتشيكو المدير على مران الثلاثي من أجل تنفيذ التسديدات بطرق معينة في الكرات الثابتة.

