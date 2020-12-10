مصادر لتحيا مصر : لجنة الـ 30 بالشيوخ تجهز جدول أعمالها وجلسة عامة منتصف يناير

أكدت مصادر برلمانية لـ تحيا مصر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد يعقد جلسته العامة القادمة منتصف شهر يناير القادم، لمناقشة تقارير لجنه الـ 30 المنوط بها أعمال اللجان النوعية للمجلس لحين إقرار اللائحة الداخلية للشيوخ .

وأضاف المصدر أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قد استقبلت علي مدار الأيام القادمه عدد كبير من مقترحات برغبه لنواب وطلبات مناقشة عامة لعدد من القضايا المطروحه والمتعلقة بملفات الصحة والتموين والأحوزة العمرانية مشيرا إلي أن الامانه العامة لمجلس الشيوخ تستقبل طلبات الاعضاء تمهيدا لعرضها علي لجنة ال30 .

وأكد المصدر انه لم يتم تحديد موعد اجتماع للجنه ال30 المنوط بها أعمال اللجان النوعية حتي الآن ومن المنتظر أن تعقد اللجنه اجتماعا خلال الأسبوع القادم مع جدول أعمال اللجنه خلال الفترة القادمه لحين إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من قبل مجلس النواب .