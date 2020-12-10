تكريم نائبات التنسيقية بمهرجان هارموني للألحان

شاركت كلًا من النائبة مارسيل سمير، والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمهرجان ”هارموني” فى نسخته الثالثة علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما جرى تكريم النائبتين لحرصهما على المشاركة ودعم الموهوبين.
الجدير بالذكر، أن مهرجان هارموني هو مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية علي مستوى مصر والوطن العربي، متخصص فى مجال الترانيم والألحان القبطية.
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كما كرم المهرجان هذا العام نخبةً من المسئولين بالوزارات المختلفة، بالإضافة لشخصيات عامة وسياسية من النواب والفنانين، والمخرجين و المنتجين.
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