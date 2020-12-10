اتحاد الكرة يعلن لائحة العقوبات .. 50 ألف جنيه غرامة على النادي الذي يمنع لاعبيه من لقاءات بعد المباراة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن لائحة العقوبات التي ستطبق بالموسم الكروي الجديد 2020-2021.
ونشر الاتحاد المصري اللاحة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تتراوح العقوبات المالية من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
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كما تراوحت عقوبات الإيقاف مابين مباراة إلى 16 مباراة، والتي لا تطبق إلا في حالة التعدي بالصرب على الحكم أو أحد مساعديه.
يذكر أن بطولة الدوري المصري لموسم 2020-2021 ستنطلق غدا الجمعة بثلاث مواجهات:
الأولى بين إنبي وأسوان.
الثانية بين طلائع الجيش والجونة.
الثالثة بين الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا.
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