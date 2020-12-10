لا يعجز القوم إذا تعاونوا.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسطر ملحمة ود وترابط مع حسن ضوة.. انتصار إنساني يتجاوز حدود السياسة.. محمود القط يصفه بـ"الفارس".. وأكمل نجاتى "سياسى من العيار "الثقيل"



ملحمة إنسانية مؤثرة، سطرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد إعلان نتيجة المؤشرات الأولى لدائرة " منيا القمح- مشتول السوق"، الذى أعلنت عن عدم توفيق المرشح حسن ضوة، أحد أعضاء التنسيقية، لتنفجر بعد ذلك مسيرة حب ودعم للمرشح الشاب، الذى ترشح على النظام الفردى، فى دائرة شرسة وشديدة الخصوصية، وتمكن بالرغم من ذلك من خوض جولة الإعادة، وكان منافسًا شرسًا حتى آخر لحظة.

وكأن الشاب والمرشح الشرقاوى، حسن ضوة ينتمى إلى عائلتين أحدهما فى الشرقية وأخرى فى القاهرة، حيث يجتمع ممثلى الأحزاب الذين كونوا أسرة شديدة الترابط والخصوصية، فالمتابع للعملية الانتخابية بالشرقية، يلاحظ بسرعة أن جميع أعضاء التنسيقية مرشحين لمقعد البرلمان عن دائرة "منيا القمح"، بداية من جولات الدعم وكلمات الرثاء والثناء المتواصلة للمرشح الشاب حسن ضوة.

إذا أخذك الاستطلاع لمعرفة مدى مصداقية كل هذا الكلام المذكور، فما عليك إلا أن تدخل لصفحات أعضاء التنسيقية، سترى فقط صورة المرشح الشاب، حسن ضوة والكثير من كلامات الدعم والرثاء والثناء على مجهودة فى معركة سياسية صعبة وشديدة التعقيد.

"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، لا تملك تلك المنصة الحوارية تاريخًا طويلًا أو ممتدًا فى الحياة السياسية، فهى وليدة لحظة شديدة الحساسية من تاريخ السياسة فى مصر، إذ انطلقت من رحم معاناة حزبية مزمنة، تمثلت فى تباعد المسافات بين الأحزاب بشكل يدفع المواطن المتابع إلى الابتعاد عن المشاركة بشكل عام.

صيغة الجمع لم تفارق نائب مجلس الشيوخ، أكمل نجاتى فى منشور موجه إلى الشاب حسن ضوة، حيث أكد أننا فى إشارة للتنسيقية، قد خضنا معركة انتخابية بكل نزاهة، وأثبتت أن الزميل حسن، سياسيى من العيار الثقيل، وما زال الطريق أمامه طويلًا.

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"فارس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، كانت تلك العبارة على رأس حديث طويل لعضو مجلس الشيوخ محمود القط، الذى أثنى على تجربة المرشح على النظام الفردى " حسن ضوة"، حيث قال:" بالرغم أنه لم ينل حظ الوصول لمقعد مجلس النواب إلا أنه فاز بقلوب الآلاف و لم يعد عضوا عاديا في تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين بل أصبح من وجهة نظرى "فارس" التنسيقية. "فارس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، كانت تلك العبارة على رأس حديث طويل لعضو مجلس الشيوخ محمود القط، الذى أثنى على تجربة المرشح على النظام الفردى " حسن ضوة"، حيث قال:" بالرغم أنه لم ينل حظ الوصول لمقعد مجلس النواب إلا أنه فاز بقلوب الآلاف و لم يعد عضوا عاديا في تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين بل أصبح من وجهة نظرى "فارس" التنسيقية. الثابت لدينا

بعد 40 عام من الجفاف والانكفاء السياسى جاءت التنسيقية لتمثل نبراسًا، انعكس على الحياة السياسية بكل ألوانها وأشكالها، حيث أنشق هؤلاء الشباب من بين مستنقع مكدس وغامض فى العهود البائدة إلى فريق عائلى يشارك الآلام والآمال معًا، ويتخطى حدود السياسة التقليدية إلى السياسة بمفهوم جديد.

