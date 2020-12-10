مكتب التمثيل العمالى بالسعودية ينجح فى الحصول على مستحقات عامل مصرى

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض، بمتابعة مستحقات العاملين المذكورين، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أنه بناء على شكوى المواطن "محفوظ. ع. م"، الذى يلتمس فيه مساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية النظامية لدى شركة للمقاولات، التى كان يعمل بها، تم مخاطبة الخارجية السعودية لمساعدة المواطن فى الحصول على مستحقاته.
وأكد أنه بالفعل تم حل مشكلته واستدعته محكمة التنفيذ بالرياض وسلمته شيك مستحق الدفع بمبلغ 10325 ريال سعودى.
ووجه المواطن الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على جهود مكتب التمثيل العمالى بالرياض، على تدخله نحو تنفيذ الحكم، ومخاطبة الجهات المعنية لمساعدة المواطن فى استلام مستحقاته.
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