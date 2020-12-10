صور.. وزير التموين يطالب المواطنين بتحديث بياناتهم للاستفادة من الخدمات

جدة - نرمين السيد - وشملت المرور على فرعى جملة تابعين للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبعض فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات فضلًا عن أحد مطاحن شركة إسكندرية للمخابز والمطاحن والتابعة أيضا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومخبز بلدى آلى فى مدينة بشاير الخير، كما زار أحد السلاسل التجارية التابعة لفتح الله ماركت، ومركز خدمة مطور فى محرم بك.

وطالب الوزير فى تصريحات إعلامية أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده بالإسكندرية، ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية وذلك لسهولة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من فصل اجتماعى وضم الزوجة وبدل فاقد، وبدل تالف.

وأشار المصيلحى إلى أنه تم استبعاد غير مستحقى الدعم الحكومى من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم و من ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وذكر أنه يتم إضافة المواليد فى ضوء القرار الاستثنائى وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التى حددها القرار الوزارى المنظم لذلك، موضحا فى الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن، ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف أنه سيتم استغلال أراضى المخابز المليونية الغير مستغلة عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة، أو كما هى مخابز مليونية وذلك فى حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة والمواطنين.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور المصيلحى أن رغيف الخبز هو أحد أهم أدوار وزارة التموين، لذلك يتم الاهتمام بتطوير منظومة الخبز المدعم، والتى تبدأ من القمح والسعات التخزينية و الطحن والإنتاج، مشدداً على أهمية الحفاظ على رغيف الخبز المدعم للمواطنين بشكل آدمى.

وشدد أن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يصل إلى 5.5 شهرا، مؤكدا أنه تم تطوير خطين فى مطحن إسكندرية التابع لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية، مضيفا أن عملية تخزين القمح ونقلها إلى المطاحن ومن ثم عملية الطحن تتم بشكل آلى بالكامل، وأوضح أنه سيتم تحويل 650 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية إلى مراكز متطورة وذلك من خلال منظومة التحول الرقمى.

وأكد المصيلحى خلال تفقده مكتب تموينى فى منطقة محرم بك، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها، أن وزارة التموين من أولى الوزارات التى قامت بتحويل نحو 70٪ من خدماتها الى المنظومة الرقمية، وذكر أن مراكز خدمة المواطنين التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الثالثة، ستقوم بإصدار جميع الخدمات اللازمة التى يحتاجها المواطن وليس فقط الخدمات التموينية، وأشار إلى أنه جارٍ دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين فى الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.

وقال وزير التموين خلال تفقده فرع الشركة العامة لتجارة الجملة فى شركة النشا والخميرة، إن الفرع يقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 8 مليون جنيه شهريا وذلك لعدد 70 بقال تموينى و منفذ جمعيتى.

وطالب المصيلحى، من رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن يكون المخزون السلعى الاستراتيجى يكفى حتى 4 اشهر وليس 3 أشهر فقط، مشيداً بالتطوير الذى تم تنفيذه فى الفرع وذلك على مساحة 1300 متر.

واطمأن خلال جولته على سير العمل داخل مخبز آلى كامل بمدينة "بشاير الخير"، ورضاء المواطنين على الخبز والثناء على جودته المتميزة، وأشاد الوزير بجودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وكذلك تم المرور على أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التى تقوم بصرف التموين وسلع نقاط الخبز، والسلع الحرة وتوافر كل السلع التموينية والأساسية للمواطنين بأسعار وجودة تنافسية، وأكد على أهمية الدور الكبير الذى يلعبه "مشروع جمعيتى" بعد أن وصل عدد منافذ المشروع إلى 6 آلالف منفذ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً إلى جنب مع بدالى التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.