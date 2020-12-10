فيديوجراف: الرئيس السيسى .. 7 سنوات من الدفاع عن حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى حول حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وحتى الآن. ومنذ تولى الرئيس السيسى، رئاسة مصر يحرص على حقوق الإنسان، ويؤمن بأهمية تمتع المصريين بحرياتهم كاملة.

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