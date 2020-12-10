صور .. مدبولى يبحث مع شركة سيمنز مشروع القطار السريع «العلمين - السخنة»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسؤولى وزارة النقل والشركة.





ورحب مدبولى برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع فى إطار حرص الحكومة المصرية البالغ على التعاون مع الشركة فى مجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين مصر والشركة فى مشروعات الطاقة.

وعرض مدبولى تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذى يتم بحث فرص التعاون من خلاله، والخاص بمشروع القطار الكهربائى السريع، الذى سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه أهم مشروعات النقل التى تحرص الدولة على تنفيذها، معرباً عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا فى هذا المجال، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقائه مع رئيس شركة "سيمنس" العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسى للاتفاق على أى تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتى فى مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالى مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمنى للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة فى التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هى الفيصل.

من جانبه، أشار وزير النقل إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وقد تم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التى سيسير فوقها القطار الكهربائى السريع، وكذلك الجسور التى سيعبرها خلال رحلته، فضلاً عن المحطات التى سيتوقف بها بالكامل، ومبانى الورشة، مضيفاً أن الشركة ستتحمل من جانبها مسؤولية توريد القطارات والوحدات المتحركة، وتوريد الأنظمة، موضحاً أنه يتم حالياً استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

وأعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن الشركة درست هذا المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذى حدث فى مصر فى المشروعات السابقة.





وقال رئيس الشركة: " أضمن لكم بأن يكون العرض الذى سيتم التوصل إليه مناسباً لما يتم تنفيذه من مشروعات حالياً فى مصر، وهذا المشروع من الممكن أن يكون رمزاً لنجاح المشروعات فى قطاع النقل والمواصلات، والشركة ستدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعاً، خصوصا وأنها تتعاون فى هذا المشروع مع فريق وزارة النقل".

وأكد بيتر أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها فى هذا المجال، بما يليق بالإنجازات التى تتم حالياً فى مصر، كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.