غلق جزئى لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون لمدة 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أن الغلق يجرى لتنفيذ أعمال تغذية طلمبات صرف مياه الأمطار "كهرباء"، لمدة 5 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 من صباح غدِ الجمعة، دون تعطيل الحركة المرورية.
من جهتها، تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال.
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