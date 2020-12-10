الارصاد: طقس غد دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغري القاهرة تسجل 13

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس دافىء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحاروامطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس مائل للحرارة شمالا حار جنوبا على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى5 1، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.