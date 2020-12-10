اليوم..50 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفارم الصيني تصل مطار القاهرة

أعلن مصدر مسؤول بـوزارة الصحة والسكان،آن مصر تستقبل اليوم في تمام التاسعة مساء، 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع.
واوضح المصدر، ان ذلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزير الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار.
واضاف المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن يوجد تعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 161 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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