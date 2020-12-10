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الأهرام تضيء مبانيها لدعم مبادرة "لا للتعصب"

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أضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام،  تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.

وارتسمت عبارات التقدير والامتنان على مبنى مؤسسة الأهرام، ومنها "مصر أولا.. لا للتعصب ".

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاحتفالية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، تحت عنوان "مصر أولا .. لا للتعصب".

يشارك في الاحتفالية كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي.

ومن المقرر أن يتم عرض تفاصيل الفعاليات وأنشطة المبادرة خلال الفترة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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