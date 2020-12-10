عبدالمحسن سلامة: يجب رفع مبادرة لا للتعصب فى كل المجالات وليس فى الرياضة فقط

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، سعيد باختيار مؤسسة الأهرام لاحتضان مبادرة مصر اولا لا للتعصب والتى انطلقت فعاليتها بإضاءة مبنى الأهرام مساء اليوم.
وأضاف سلامة خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمؤسسة الأهرام بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية ووزير الشباب والرياضة ، يجب رفع مبادرة لا للتعصب فى كل المجالات وليس فى الرياضة فقط.
وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.
حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.
وارتسمت عبارات التقدير والامتنان على مبنى مؤسسة الأهرام، ومنها "مصر أولا.. لا للتعصب ".
وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاحتفالية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، تحت عنوان "مصر أولا .. لا للتعصب".
يشارك في الاحتفالية كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي.
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