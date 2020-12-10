الجمهور راقٍ وواعٍ.. كرم جبر: تعاون بين مختلف الهيئات لترشيد دور الإعلام

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام اتمنى ان يكون العام القادم عاكسا لشعار لا للتعصب على أرض الواقع وأن يتم نشر الوعى بالمجتمع ، مشيرا الى إن مبادرة لا للتعصب كان لها صدى كبير فى المجتمع والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واليوم تم اطلاقها بمؤسسة الاهرام .

وأضاف، خلال كلمته بالاحتفالية التى عقدت بمؤسسة الاهرام اليوم لاطلاق مبادرة مصر أولا لا للتعصب، نجاح الفريق يكون بتلاحم الجميع وهناك تعاون ملحوظ بين الهيئات الإعلامية من أجل ترشيد دور الإعلام فى توجيه السوشيال ميديا وتوجيه الرأى العام من خلال الفكر التنويرى ولهذا فإن المبادرة انتشرت بطريقة واضحة .

واشار رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام إلى أن المبادرة نجحت بشكل ملحوظ خاصة فى مجال الرياضة خاصة كرة القدم ، مشيرا الى ان هناك روحا إيجابية وحماسا من الجميع فور اطلاق المبادرة كما ان الجمهور المصرى راق وواع وهو ما نتمناه فى العام القادم الروح الرياضية لا للخلافات .

وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.

وارتسمت عبارات التقدير والامتنان على مبنى مؤسسة الأهرام، ومنها "مصر أولا.. لا للتعصب ".

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاحتفالية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، تحت عنوان "مصر أولا .. لا للتعصب".

يشارك في الاحتفالية علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي.